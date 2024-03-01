مسيرة لأهالي الرهائن الإسرائيليين من غلاف غزة باتجاه القدس.. شاهد

عرضت فضائية " يورونيوز " تقريرا عن مسيرة لأهالي الرهائن الإسرائيليين من غلاف غزة باتجاه القدس .

أوضح التقرير أنهم تجمعوا حاملين 134 نقالة، بحساب واحدة لكل رهينة، ما زالت الفصائل الفلسطينية تحتجزهم في القطاع.

وفي سياق آخر، أثارت تصريحات المسئولين الإسرائيليين بشأن الأحداث المأساوية التي أحاطت بوفاة الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون جمع الدقيق من قافلة المساعدات الإنسانية في مدينة غزة، تناقضات كبيرة.

وتسلط التقارير الواردة من مصادر مختلفة الضوء على الاختلاف في التفسيرات التي قدمتها السلطات الإسرائيلية.