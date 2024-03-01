الصحة العالمية: مليار شخص في العالم يعانون من السمنة

حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار السمنة حول العالم، حيث كشفت تقديرات محدثة للمنظمة، ومجموعة من الباحثين الدوليين أن أكثر من مليار شخص على مستوى العالم الآن مصابون بالسمنة، وهي حالة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية الخطيرة.



وفي الوقت الذي تهدد فيه المجاعة الملايين من البشر في أنحاء عديدة من العالم، تتفاقم مشكلة السمنة إلى درجة أنها أصبحت أكثر شيوعًا من النحافة في معظم البلدان، ومن بينها دول عديدة منخفضة ومتوسطة الدخل واجهت صعوبات في السابق مع سوء التغذية.



ويوضح ماجد عزتي، كبير الباحثين في الدراسة التي نشرت في مجلة "ذا لانسيت"، والأستاذ بكلية إمبريال كوليدج لندن، أن "عددًا مذهلًا من الأشخاص مصابون بالسمنة".

وتعتمد هذه النتائج، التي تعتبر من أكثر التقديرات المستقلة موثوقية، على بيانات من أكثر من 220 مليون شخص في أكثر من 190 دولة.

وأضاف عزتي أنه رغم استقرار معدلات السمنة في العديد من الدول الثرية، فإنها ترتفع بسرعة في أماكن أخرى.

نقص الوزن لا يزال يمثل مشكلة كبيرة



وبينما صار نقص الوزن أقل شيوعًا على مستوى العالم، فإنه لا يزال يمثل مشكلة كبيرة في العديد من البلدان، مما يترك أعدادًا متزايدة من الدول تواجه ما يعرف باسم "العبء المزدوج" لسوء التغذية.



وأكدت الدراسة أن معدلات السمنة لدى البالغين زادت بأكثر من المثل بين عامي 1990 و2022، وبأكثر من أربعة أمثال بين الأطفال واليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عامًا.

واكتشفت الدراسة أنه خلال الفترة نفسها، انخفضت نسبة الفتيات والفتيان والبالغين الذين يعتبرون نحفاء بمقدار الخمس والثلث والنصف على الترتيب.

ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال



ووصف عزتي ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال بأنه “مقلق جدًا”، مؤكدا في الوقت نفسه أن مئات الملايين ليس لديهم ما يكفي من الطعام.



وقد يضر نقص الوزن الشديد جدًا بنمو الأطفال، وربما يؤدي في أشد حالاته إلى الموت جوعًا، كذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من السمنة معرضون أيضًا لخطر الوفاة المبكرة والإعاقة، نظرًا لارتباطها بالإصابة المبكرة بمرض السكري وأمراض القلب والكلى وعدد كبير من الحالات الصحية الخطيرة الأخرى.