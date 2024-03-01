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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض الإضاءة ليلا في غزة 84%

صدى البلد

لوحظ انخفاض كبير في الإضاءة الليلية في غزة، وفقا للنتائج الصادرة عن منظمة كير الدولية. 

يشير تحليل المنظمة الخيرية لصور الأقمار الصناعية إلى انخفاض مثير للقلق بنسبة 84% في الإضاءة الليلية في جميع أنحاء القطاع.

تحملت مدينة غزة، على وجه الخصوص، العبء الأكبر من هذا الانخفاض، حيث شهدت انخفاضًا مذهلاً بنسبة 91٪ في الإضاءة الليلية. 

وفي الوقت نفسه، تبلغ النسبة في رفح 70%، مما يسلط الضوء على التأثير الواسع النطاق لنقص الكهرباء على سكان غزة.

إن تضاؤل إمكانية الحصول على الكهرباء له عواقب بعيدة المدى، خاصة في مرافق الرعاية الصحية. وتشير تقارير منظمة كير الدولية إلى أن ما يقرب من 70% من المستشفيات في غزة تعمل الآن بالحد الأدنى من الإضاءة الليلية أو لا تعمل على الإطلاق، مما يضر بشدة بخدمات الرعاية الصحية في المنطقة.

استخدم الدكتور شي لي من جامعة ووهان، الباحث الرئيسي وراء التحليل، صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها من ارتفاع 500 ميل فوق الأرض. ومن خلال مقارنة الصور من سبتمبر 2023 مع تلك الملتقطة بين أكتوبر 2023 ويناير 2024، تمكن الدكتور لي من تحديد مدى الانخفاض في الإضاءة الليلية.

وتمتد دراسة منظمة كير الدولية إلى ما هو أبعد من غزة، حيث تشمل تحليلات مماثلة أجريت في المناطق المتضررة من الصراع مثل سوريا واليمن. وتؤكد هذه النتائج على التأثير الأوسع لنقص الكهرباء على المجتمعات التي تعاني بالفعل من الأزمات الإنسانية.

ويعد تقرير المؤسسة الخيرية بمثابة تذكير صارخ بالحاجة الملحة إلى حلول مستدامة لمعالجة أزمة الكهرباء في غزة والتخفيف من آثارها المدمرة على سكان المنطقة.

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