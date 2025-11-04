قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنفيلد يشتعل .. ليفربول يضرب ريال مدريد بالهدف الأول
زيادة احتمالية وجود كائنات فضائية خارج كوكب الأرض .. هل نلتقي بها؟
وزير الخارجية: مصر قبل افتتاح المتحف الكبير شيء وبعده شيء آخر
بسمة وهبة لـ نقيب الموسيقيين: إحنا آسفين .. صحيناك من النوم
مش عارف بتطلبيني ليه.. مشادة بين بسمة وهبة ونقيب الموسيقيين على الهواء
جولة صدى البلد . المتحف المصري الكبير يشهد إقبالا غير مسبوق في أول أيامه .. صور
شاهد أول ظهور لـ آمال ماهر مع زوجها الجديد
بسبب حيازة جراج.. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة
إسرائيل والهند توقعان مذكرة تفاهم أمنية وصفقة دفاعية تقترب قيمتها من مليار دولار
الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري
ديني

لتقديم خدمات شرعية.. مفتي الجمهورية يبحث مع محافظ كفر الشيخ إنشاء فرع لـ الإفتاء

محافظ كفر الشيخ يستقبل مفتي الجمهورية
محافظ كفر الشيخ يستقبل مفتي الجمهورية
أحمد سعيد

استقبل الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، لتهنئته بالعيد القومي للمحافظة، وبحث أوجه التعاون المشترك بين محافظة كفر الشيخ ودار الإفتاء المصرية.

محافظ كفر الشيخ يستقبل مفتي الجمهورية للتهنئة بالعيد القومي الـ69 للمحافظة

وخلال اللقاء، أعرب مفتي الجمهورية عن سعادته بزيارة محافظة كفر الشيخ في عيدها القومي، مؤكدًا اعتزازه بانتمائه إلى هذه المحافظة العريقة التي قدّمت لمصر نماذج مضيئة في العلم والعمل والعطاء، وأسهمت في بناء الوعي والفكر والهوية المصرية على مر العصور.

كما شهد اللقاء مناقشة عددٍ من الملفات المهمة التي تسعى إلى توظيف الدور الريادي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في خدمة القضايا المجتمعية والفكرية، وتوسيع نطاق خدماتها الشرعية والعلمية بالمحافظات، حيث تم التباحث حول إنشاء فرع لدار الإفتاء المصرية بمحافظة كفر الشيخ، ليكون مركزًا متكاملًا يجمع بين العمل الإفتائي والعلمي والتوعوي، ويقدّم خدمات شرعية تسهم في تيسير حصول المواطنين على الفتوى الموثوقة.

وأكد المفتي أن دار الإفتاء المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمدّ جسور التواصل مع مختلف المحافظات، من خلال إنشاء فروع جديدة تُمكّن المواطنين من الاستفادة من خدمات الدار بصورة مباشرة. 

وأبدى المفتي رغبته في تخصيص مقر مؤقت لفرع دار الإفتاء بمحافظة كفر الشيخ إلى حين الانتهاء من إنشاء المقر الدائم الذي يليق بمكانة المحافظة ودور دار الإفتاء في خدمة المجتمع.

من جانبه، أعرب اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، عن سعادته بزيارة المفتي، مشيدًا بالدور الكبير الذي تؤديه دار الإفتاء المصرية في ترسيخ المفاهيم الدينية المعتدلة، ودعم جهود الدولة في بناء الوعي ومواجهة الفكر المتطرف. 

وأكد مفتي الجمهورية أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كل سبل الدعم لتخصيص المقر المؤقت ومتابعة تنفيذ المقر الدائم لفرع دار الإفتاء؛ ليكون منارة للفكر الرشيد ومصدر إشعاع علمي وثقافي لأبناء المحافظة.

الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية الإفتاء دار الإفتاء المفتي إنشاء فرع لدار الإفتاء كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

مسن السويس

من الصفع إلى الصلح|رحلة عمرة سر تصالح مسن السويس مع الجاني

بالصور

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

