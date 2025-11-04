لتقديم خدمات شرعية.. مفتي الجمهورية يبحث مع محافظ كفر الشيخ إنشاء فرع لـ الإفتاء

استقبل الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، لتهنئته بالعيد القومي للمحافظة، وبحث أوجه التعاون المشترك بين محافظة كفر الشيخ ودار الإفتاء المصرية.

وخلال اللقاء، أعرب مفتي الجمهورية عن سعادته بزيارة محافظة كفر الشيخ في عيدها القومي، مؤكدًا اعتزازه بانتمائه إلى هذه المحافظة العريقة التي قدّمت لمصر نماذج مضيئة في العلم والعمل والعطاء، وأسهمت في بناء الوعي والفكر والهوية المصرية على مر العصور.

كما شهد اللقاء مناقشة عددٍ من الملفات المهمة التي تسعى إلى توظيف الدور الريادي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في خدمة القضايا المجتمعية والفكرية، وتوسيع نطاق خدماتها الشرعية والعلمية بالمحافظات، حيث تم التباحث حول إنشاء فرع لدار الإفتاء المصرية بمحافظة كفر الشيخ، ليكون مركزًا متكاملًا يجمع بين العمل الإفتائي والعلمي والتوعوي، ويقدّم خدمات شرعية تسهم في تيسير حصول المواطنين على الفتوى الموثوقة.

وأكد المفتي أن دار الإفتاء المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمدّ جسور التواصل مع مختلف المحافظات، من خلال إنشاء فروع جديدة تُمكّن المواطنين من الاستفادة من خدمات الدار بصورة مباشرة.

وأبدى المفتي رغبته في تخصيص مقر مؤقت لفرع دار الإفتاء بمحافظة كفر الشيخ إلى حين الانتهاء من إنشاء المقر الدائم الذي يليق بمكانة المحافظة ودور دار الإفتاء في خدمة المجتمع.

من جانبه، أعرب اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، عن سعادته بزيارة المفتي، مشيدًا بالدور الكبير الذي تؤديه دار الإفتاء المصرية في ترسيخ المفاهيم الدينية المعتدلة، ودعم جهود الدولة في بناء الوعي ومواجهة الفكر المتطرف.

وأكد مفتي الجمهورية أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كل سبل الدعم لتخصيص المقر المؤقت ومتابعة تنفيذ المقر الدائم لفرع دار الإفتاء؛ ليكون منارة للفكر الرشيد ومصدر إشعاع علمي وثقافي لأبناء المحافظة.