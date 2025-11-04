السماني عوض الله: الرئيس السيسي حريص على دعم السودان

أشاد الكاتب الصحفي السوداني السماني عوض الله بموقف مصر حكومةً وشعبًا تجاه السودان في ظل الظروف التي تمر بها البلاد منذ اندلاع الحرب في إبريل 2023، مؤكدًا أن ما قدمته مصر من دعم ومساندة يعكس أصالة شعبها وعمق روابط الأخوة بين البلدين.

وأضاف "عوض الله"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية المحور، أن السودانيين عندما اشتدت بهم الأزمة لم يتجهوا جنوبًا أو غربًا أو شرقًا، بل قصدوا الشمال إلى مصر، لأنها بالنسبة لهم أم الدنيا وأمهم الثانية، مشيرًا إلى أن مصر استقبلتهم وفتحت لهم قلوبها قبل أن تفتح بيوتها، فوجدوا فيها الأمن والكرامة والحياة الكريمة التي أنستهم ما عانوه من مآسٍ في وطنهم.

كما وجه الكاتب السوداني، تحية خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا حرصه الدائم على القضية السودانية وسعيه لتسهيل الإجراءات الخاصة بالسودانيين المقيمين في مصر.

وأضاف أن مصر لم تكتفِ بتوفير الملاذ الآمن، بل قدمت الخدمات الصحية والتعليمية والسكن الكريم، الأمر الذي جعل السودانيين يشعرون بأنهم يعيشون في بلدهم الثاني، وسط شعب يكنّ لهم كل مشاعر المحبة والتقدير.