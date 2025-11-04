رئيس إريتريا: استقرار السودان شرطا أساسيا لاستقرار المنطقة

قال رئيس إريتريا، أسياس أفورقي، إن التدخل الخارجي الأكبر في المنطقة يتم عبر السودان، مشددًا على مسؤولية دول المنطقة في مساعدة الشعب السوداني على التخلص من هذه المشكلة.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي تامر حنفي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن موقف إريتريا ليس خيارًا مزاجيًا، بل واقعًا قائمًا، مشددًا على أن استقرار السودان هو شرط أساسي لاستقرار المنطقة.

وأكد أفورقي ضرورة تضافر جهود دول المنطقة لحل الأزمة، مشيرًا إلى أن أيادي التدخل الخارجي يجب أن تُخرج أولًا من السودان للحد من المؤامرات وتعقيد المشكلات.

وأوضح أن وعي الشعب السوداني أصبح أعلى وأقوى، وأن دول المنطقة بدأت تفهم حجم التحديات والمآلات الناتجة عن الوضع الراهن، مما يعزز الوعي بالتعاون والتكامل الإقليمي لمعالجة القضايا الجوهرية