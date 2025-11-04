فاروق حسني: كنت على يقين باستكمال الرئيس السيسي للمتحف الكبير

أكد الفنان الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق أن افتتاح المتحف المصري الكبير أعاده للحظات الأولى منذ ولادة الفكرة.



وأضاف حسني خلال لقاء ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار" تم ستجيله من متحفه بالزمالك ،: " تذكرت لحظات البحث عن التمويل حينها طرقنا الأبواب العالمية لتمويل المشروع واليابان مولتنا بـ 300 مليون دولار في البداية حتى استطعنا إقامة أهم معامل ترميم في العالم"



وتابع :" إذا كان الرئيس الاسبق مبارك قد وضع نقطة البداية فإن الرئيس السيسي اكمل الحلم ووضع نقطة النهاية التي أغلقت الحلم بالانجاز "، قائلاً : “ إذا كان الرئيس مبارك قد بدأ مشروع المتحف فالرئيس السيسي هو الذي استطاع اكمال المشروع”.



واوضح أنه لم يكن يتخيل في أعقاب ثورة يناير أن حلم المتحف الكبير سيكتمل قائلاً : " ترحمت على مشروع المتحف بعد 25 يناير وتخيلت انه لن يستكمل و أرسلت للرئيس السيسي رسالة أخبرته فيها أن هناك مشروعين مهمين للدولة هما متحف الحضارة والمتحف الكبير.



وشدد أنه كان على يقين أن الرئيس السيسي سيكمل المتحف الكبير ولولاه لتم إهدار الأموال التي أنفقت في السابق.