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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الخزانة الأمريكية": مصر تقترب من الاتفاق مع "النقد الدولي" لزيادة قيمة القرض

وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الجمعة أن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه توسيع برنامج الإقراض الخاص بها الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية "نؤيد بالتأكيد مساعدة صندوق النقد الدولي لمصر، التي تفاقمت مشاكلها، خاصة في ظل الوضع بقناة السويس والبحر الأحمر الذي أدى إلى انخفاض عائداتها والسياحة "، مشيرة في تصريحات لوكالة رويترز، إلى أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق على الاقتصاد المصري بسبب تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 55% وهبوط حاد في أعداد السائحين.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أوضحت خلال الأسبوع الجاري أنه تم حل القضايا الرئيسية مع السلطات المصرية وإن الصندوق سيضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل أكبر في غضون أسابيع.

وفي أعقاب الإعلان عن اتفاقية تطوير مدينة رأس الحكمة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل حالياً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أعطى إشارات بقرب التوصل لاتفاق نهائي والحصول على برنامج تمويل تأخر مرارا بسبب عدم إتمام مراجعات صندوق النقد للبرنامج الاقتصادي لمصر.

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