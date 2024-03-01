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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فلسطيني بعد عبوره من رفح : الإجراءات سهلة| ونشكر السلطات المصرية ..فيديو

فلسطيني قادم من غزة
فلسطيني قادم من غزة

وجه عدد من الفلسطينيين الشكر لمصر، لتيسير عبورهم من معبر رفح، حيث قال أحد الفلسطينيين: "الإجراءات كانت سهلة جدا والحمدلله كان فيه استقبال من الهلال الأحمر المصري وتطعيم للاطفال".

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غزة تستغيث.. نداء عاجل للأمم المتحدة

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"شكرا يا مصر".. فلسطينيون يشيدون بجهود القاهرة في تسهيل إجراءات عبورهم عبر معبر رفح.. فيديو

وأضاف: "هناك خدمات جيدة يتم تقديمها في معبر رفح من قبل السلطات المصرية.. ونشكر السلطات المصرية على حسن الاستضافة وتسهيل كافة إجراءات الدخول". 

 وحسبما أشار تقرير عرضته قناة "إكسترا نيوز"، فلم يقتصر دخول المعبر مسافرين من جنسيات مختلفة، وحسب بل امتد إلى حالات إنسانية تعفيها مصر من رسوم الدخول قبل التوجه إلى رحلة العلاج سواء داخل مصر أو خارجها. 

 وتبذل مصر مجهودات متواصلة تستمر لأكثر من 3 أشهر، في تسهيل إجراءات دخول العديد من المواطنين من حاملي الجنسيات المزدوجة وآخرين فلسطينيين مصابين بهدف العلاج داخل مصر. 


 يأتي ذلك انطلاقًا من دعم مصر الكامل لتخفيف الأعباء عن المواطنين في قطاع غزة الذين يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.
 

 

 

 

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