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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير البترول : من حق الدول الأفريقية الاستفادة من مواردها الطبيعية

وزير البترول طارق
وزير البترول طارق الملا

أكد وزير البترول طارق الملا، اليوم الجمعة أن من حق الدول الأفريقية والنامية الاستفادة من مواردها الطبيعية وتنميها، من أجل دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق استفادة لشعوبها.

وقال وزير البترول لوكالة سبوتنيك الروسية على هامش منتدى الدول المنتجة للغاز في الجزائر، إن الدول أكدوا خلال الاجتماع ضرورة التعاون في مجال الغاز والبنية التحتية له، إلى جانب مناقشة أهمية تعزيز التعاون وعدم المساس باستقرار قطاع الغاز وعمليات الإنتاج، وضرورة استمرار الاستثمار في الوقود الانتقالي، الذي جرى الاتفاق عليه عالميا، بأنه الأقل انبعاثا، وأصبح الاختيار الأول للوقود الانتقالي. 

وأضاف "الملا" أن "مصر ملتزمة بتنمية الاقتصاد من خلال تنمية الموارد الطبيعية، وحريصة كذلك على تنمية الوقود الانتقالي، بما يشمله من طاقة الرياح والشمس والهيدروجين الأخضر، كما أننا ندرك أن احتياج العالم وبلادنا يستمر لسنوات قادمة، خاصة أنه يدخل في صناعات البتروكيماويات، مع الحرص على التقليل من عمليات الانبعاثات، والاستفادة من التكنولوجيا من أجل الانتقال الطاقي المتدرج العادل".

وانطلقت، صباح اليوم الجمعة، اجتماعات وزراء الطاقة للدول الأعضاء بمنتدى الغاز، في إطار أعمال القمة السابعة بالجزائر، حيث يتم مناقشة المسودة قبل النهائية لمشروع إعلان الجزائر، التي مقرر عرضها على رؤساء الدول والحكومات غدا، وهي مسودة تتضمن العديد من البنود، في مقدمتها تعزيز التنسيق بين الأعضاء للحفاظ على الأمن الطاقي، وعمليات الإمداد، وكذلك مواجهة التحديات التي تواجه سوق الغاز.

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