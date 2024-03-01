موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر، في مباراة مرتقبة ستقام في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تجرى يوم الجمعة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتحديدا، ستقام هذه المباراة النهائية يوم 8 مارس 2024، على ملعب الأول بارك، ملعب نادي النصر، في الساعة السابعة مساءً.

ويأتي ذلك، بعد فوز النادي الأهلي على يانج أفريكانز في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سجل حسين الشحات هدف الفوز الوحيد.

وبهذا الفوز، تصدر الأهلي مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 نقطة، من 3 انتصارات و3 تعادلات في المباريات الـ6 الأخيرة.