برلماني: الدولة وفرت منافذ السلع على مستوى الجمهورية

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر اللجنة المالية والاقتصادية، إنه من المفترض عودة الأسعار إلى مستواها الطبيعي، طبقا لسعر الجنيه من 4 إلى 6 أشهر.

وأضاف النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن الدولة بدأت بإنشاء منافذ الخاصة بتوزيع المنتجات المدعومة، موضحا أن الدولة وفرت منافذ السلع على مستوي الجمهورية.

وتابع النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك نوعين من الرقابة، الشعبية والحكومية، لافتا إلى أن الرقابة الحكومية لا تستطيع أن تتحكم بشكل كامل على الأسواق ، وبالتالي هناك جزء من الرقابة الشعبية، والمتمثلة فى جمعيات حماية المستهلك.