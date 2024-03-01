برلماني: انهيار السوق الموازي بعد صفقة رأس الحكمة يؤكد افتعال أزمة الدولار

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر اللجنة المالية والإقتصادية، إن صفقة رأس الحكمة هي صفقة تاريخية لها مؤشرات كبيرة جدا، أولها هي ثقة المستثمر الأجنبي فى الإقتصاد المصري وجاهزيته للإستمرار، مشيرا إلى أن حجم الصفقة يدل ان الإقتصاد المصري لديه القدرة على إستيعاب صفقات إستثمارية كبيرة.

وأضاف النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن التخطيط الإستراتيجي الذى تم منذ 2014 حتي هذا العام فى إستخدام البنية الأساسية وتطويرها والطرق وخلافه، أدي إلى حوزة مصر على تلك الصفقة.

وتابع النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الصفقة واعدة ومهمة جدا ويجب على الحكومة أن تصحح المسار مثلما قال رئيس الوزراء فى كلمته، لافتا إلى أن انهيار السوق الموازي بعد صفقة رأس الحكمة يؤكد افتعال أزمة الدولار.