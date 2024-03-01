30 مليون سائح سنويا.. برلمانية تكشف أهمية مشروع رأس الحكمة

تحدثت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والاثار بمجلس النواب عن أهمية صفقة مدينة رأس الحكمة بالنسبة للقطاع السياحي في الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

واوضحت نورا علي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر "قناة صدى" البلد تقديم الاعلامي طاهر حمدي أن الدولة المصرية تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويا خلال الفترة القادمة ولتحقيق هذا الامر تحتاج الدولة انشاء غرف فندقية جديدة كذلك مقصد سياحى جديد وهو ما يتم تنفيذه بمدن الساحل الشمالي.

العلمين الجديدة

وتابعت رئيس لجنة السياحة قائلة:" مدينة العالمين الجديدة حققت ارقام جيدة خلال العام الماضي لافته الا ان الدولة تستهدف ان يكون النشاط السياحي في مدن الساحل الشمالي من من إبريل حتى نوفمبر وديسمبر أن أمكن

واشارت رئيس لجنة السياحة الى ان مشروع رأس الحكمة سيكون مشروع سياحي عالمي تستطيع مصر من خلاله منافسة دول سياحية كبرى مثل اليونان كما انه يساهم في جذب انواع مختلفة من السائحين.