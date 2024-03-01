عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

30 مليون سائح سنويا.. برلمانية تكشف أهمية مشروع رأس الحكمة

رأس الحكمة
رأس الحكمة

تحدثت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والاثار بمجلس النواب عن أهمية صفقة مدينة رأس الحكمة بالنسبة للقطاع السياحي في الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

 واوضحت نورا علي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر "قناة صدى" البلد تقديم الاعلامي طاهر حمدي أن الدولة المصرية تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويا خلال الفترة القادمة ولتحقيق هذا الامر تحتاج الدولة انشاء غرف فندقية جديدة كذلك مقصد سياحى جديد وهو ما يتم تنفيذه بمدن الساحل الشمالي.

العلمين الجديدة

وتابعت رئيس لجنة السياحة قائلة:" مدينة العالمين الجديدة حققت ارقام جيدة خلال العام الماضي لافته الا ان الدولة تستهدف ان يكون النشاط السياحي في مدن الساحل الشمالي من من إبريل حتى نوفمبر وديسمبر أن أمكن 

 واشارت رئيس لجنة السياحة الى ان مشروع رأس الحكمة سيكون مشروع سياحي عالمي تستطيع مصر من خلاله منافسة دول سياحية كبرى مثل اليونان كما انه يساهم في جذب انواع مختلفة من السائحين.

 

30 مليون سائح الإعلامي طاهر حمدي الدولة المصرية الساحل الشمالي السياحة والاثار العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طيور اصطدمت بمحرك الطائرة .. مصر للطيران تلغي رحلتها القادمة من رواندا

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتورطين في إنهاء حياة طالبة جامعة العريش.. فيديو

احتمال استغناء مش بس استبعاد من المباريات | خبر صادم لنجم الزمالك

وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر يناهز 86 عاما

ماذا تعني العين الحمراء في الصور؟.. مفاجأة غير متوقعة

الجو هيقلب: الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من الطقس

الداخلية تكشف ملابسات واقعة إنهاء طالبة جامعة العريش لحياتها

ترشيحاتنا

بفستان لافت.. زوجة نجل محمد فؤاد تخطف الأنظار في عقد قرانهما

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

فوّض مرتضى منصور| نجل حلمي بكر يوجّه اتهامًا خطيرا لـ زوجة والده الراحل

مصادر مطلعة لـ«القاهرة الإخبارية»: التجهيز لإسقاط مساعدات إنسانية جوية عبر طائرة مصرية بمخيم جباليا شمال غزة

رويترز: إدارة بايدن تدرس إرسال المساعدات إلى غزة عبر البحر

بقوة 6.2 درجة.. زلزال عنيف يضرب بحر العرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة حلمي بكر.. التفاصيل الكاملة لمرضه

شاهد الصور الأولى من كتب كتاب نجل محمد فؤاد

وفاة حلمي بكر… جمال شعبان ينعى الموسيقار الراحل بكلمات مؤثرة

وفاة حلمي بكر | أسباب صادمة وراء مرضه

فيديو

منهم أمل حجازي والراقصة دينا.. فنانات خلعن الحجاب وهذا هو السبب

بعد إنتهاء أزمته مع الزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة بعد سداد الغرامة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل جودر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ