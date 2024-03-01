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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تكريم لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي

الاب بطرس
الاب بطرس

أقيم حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي بدورته الـ 72، وحرص الأب بطرس دانيال على تكريم لجنة التحكيم، من بينهم حنان مطاوع وعبد الرحيم كمال، وسط حرص مجموعة من نجوم الفن على المشاركة في تلك الاحتفالية.

وكانت اللجنة العُليا للمهرجان قد اختارت ستة أفلام وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 46 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة.

اليوم .. ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

أمير رمسيس في المركز الكاثوليكي خلال آخر فعاليات مهرجان السينما|صور

والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هي: فيلم "أنا لحبيبي" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبدالله السيد، فيلم "بيت الروبي" للمخرج بيتر ميمي، فيلم "وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" للمخرج عمر هلال، فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.


تشكّلت برئاسة المخرجة ساندرا نشأت، وبعضوية كلٍ من: الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد علي، الناقد الفني علي الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلواني.

 

الاب بطرس دانيال الفنانة داليا مصطفى الفنانة حنان مطاوع المؤلف عبد الرحيم كمال المركز الكاثوليكى المصرى المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

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