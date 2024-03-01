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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المركز الكاثوليكي يكرم صناع أفلام المهرجان

صدى البلد

أقيم اليوم حفل ختام المركز الكاثوليكي لدورته 72 برئاسة الأنبا بطرس دانيال بحضور مجموعة من نجوم الفن مثل حنان مطاوع، عبد الرحيم كمال، أنوشكا، أحمد خالد صالح، وغيرهم من نجوم الفن.

وحصل فيلم أنا لحبيبي، على شهادة المهرجان وتسلم الجائزة حامد صبحي، وحصل أيضا فيلم ١٩ ب، على شهادة تقدير من المركز الكاثوليكي، وبيت الروبي، أيضا حصل على شهادة تقدير.

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وأيضا فيلم وش في وش حصل على شهادة تقدير، وفيلم ڤوي ڤوي ڤوي تسلم شهادته المخرج عمر هلال.

وحرص الأب بطرس دانيال على تكريم لجنة التحكيم، من بينهم حنان مطاوع وعبد الرحيم كمال، وسط حرص مجموعة من نجوم الفن على المشاركة في تلك الاحتفالية.

وكانت اللجنة العُليا للمهرجان قد اختارت ستة أفلام وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 46 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة.

والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هي: فيلم "أنا لحبيبي" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبدالله السيد، فيلم "بيت الروبي" للمخرج بيتر ميمي، فيلم "وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" للمخرج عمر هلال، فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.


تشكّلت برئاسة المخرجة ساندرا نشأت، وبعضوية كلٍ من: الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد علي، الناقد الفني علي الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلواني.

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