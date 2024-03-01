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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مخرجة فيلم جوع: المشاهد العنيفة في الفيلم موجودة بالرواية الأصلية

صدى البلد

أقيم اليوم عرض للفيلم التونسي "جوع" والذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ25 بقصر ثقافة الإسماعيلية وعقب عرض الفيلم عقدت ندوة بوجود المخرجة آمنة النجار وأدارها الناقد أحمد سعد الدين.

وتحدثت آمنة عن رحلتها مع الفيلم خلال الندوة، قائلة: قصة فيلم "جوع" مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل عنوان "حب معوي " للكاتب طارق اللموشي، حيث اشترطت الجهة المنتجة للفيلم وهو المركز الوطني للسينما أن يكون الفيلم مأخوذ عن عمل أدبي حتي يتسني له المشاركة في أيام قرطاج حيث أردت  تقديم عمل مغاير لما سبق وقدمته من أفلام وأنا اختارت هذه القصة من بين مجموعة قصصية لاني شعرت أنه يحمل شيء.

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واضافت آمنه قائلة : الفيلم ليس تحذيريا ولا مقيد للحريات لكنه يعبر عن غريزة بشرية موجودة بداخل كل إنسان لذلك لا نري وجه البطل أو البطلة خلال الأحداث فأنا اتكلم هنا عن الإنسان بوجه عام .

وردا علي سؤال حول بعض المشاهد الدموية التي تضمنها الفيلم، وقيام البطل باغتصاب البنت التي يحبها والتمثيل بجثتها وطهي لحمها قالت آمنة: بداية العمل لا يعرض في التلفزيون ولكن يعرض في السينما وبالتالي لن يشاهده كل افراد الاسرة بجانب أنها رفضت الإنحراف عن مسار القصة الأصلية المأخوذ عنها الفيلم فهذا شخص مريض احب فتاه واراد اغتصابها ويجد لذة ومتعه في قتلها والتمثيل بجثتها بدليل أنه في نهاية الفيلم قال إن هذه الفتاه ليست الأولي التي يقتلها ويأكل لحمها بل الثالثة.

معروف أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وبرئاسة الناقد عصام زكريا  ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولي دوراته عام 1991.

أحمد سعد الدين أفلام التسجيلية أفراد الأسرة الأفلام الروائية الأفلام الروائية القصيرة

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