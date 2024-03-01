أخبار الفن.. ليلى علوي تبدأ تصوير مشاهد فيلم المستريحة.. مسلم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

https://www.elbalad.news/6126360

ليلى علوي تبدأ تصوير أولى مشاهد فيلم المستريحة

بدأت الفنانة ليلى علوي، اليوم تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد المستريحة والذى تخوض بطولته بجانب كل من بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعبد الرحمن حسن.

https://www.elbalad.news/6126340

بعد الطلاق بشهرين.. مسلم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

احتفل المطرب مسلم، بحفل خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني وسط حضور عدد كبير من أصدقائه المقربين.

https://www.elbalad.news/6126301

دعما لفلسطين.. زاب ثروت وعزيز مرقة وماهر الملاخ يطرحون "يازمان"

https://www.elbalad.news/6126304

رسميا.. عرض مسلسل "وبقينا اتنين" بموسم دراما رمضان 2024

استقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة k media، على طرح مسلسل “وبقينا اتنين” للنجوم شريف منير و رانيا يوسف، على عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، ليصبح آخر عمل ينضم لخريطة قنوات المتحدة.

https://www.elbalad.news/6126076

قوي وجريء.. إشادة من النقاد الأجانب والعرب بفيلم متل قصص الحب

يحمل متل قصص الحب رسائل كثيرة، لكن كان أهمها الحلم بتغيير الواقع الذي نعيش فيه والتمسك بأحلامنا رغم الظروف الصعبة، " تقول ميريام الحاج في حوار لها عن فيلمها الوثائقي الأخير "متل قصص الحب" الذي انتهى عرضه بمهرجان برلين السينمائي الدولي.