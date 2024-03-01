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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: رأس الحكمة شراكة استثمارية من العيار الثقيل

رأس الحكمة
رأس الحكمة

أكد النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع رأس الحكمة" شراكة استثمارية و لا يوجد أى بند فى العقد يمس سيادة مصر، وفق تأكيدات مباشرة للحكومة المصرية،  قائلا: المشروع جاء في وقته تماما وسيوفر سيولة دولارية علاوة على أنه صفقة استثمارية من العيار الثقيل لصالح الوطن وبداية لصفقات اخرى.

وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن اعلان الحكومة المصرية تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة مشروع راس الحكمة، وترقب وصول 5 ميلارات دولار أخرى خلال ساعات، علاوة على تحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الاماراتية إلى الجنيه المصري، فيما سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة خلال شهرين، يؤكد أنه مشروع القرن الـ21 في مصر.

وتوقع عضو مجلس الشيوخ نجاحا شديدا لمشروع رأس الحكمة قائلا: مصر لها تجارب رائدة خلال السنوات الماضية سواء في مشروع العلمين الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة أو غيرها، مشيرا إلى أن رأس الحكمة تعبر عن تعاون اقتصادي واستثماري وثيق مع دولة الإمارات العربية.

وقال نائب الصعيد، إن تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لتسهيل إجراءات المشروع الضخم، يؤكد أن الدولة تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي الهام، ليكون نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي جلب الخير لمصر والمصريين.

واختتم النائب احمد محسن، أن مشروع رأس الحكمة مشروعا يخدم مصر وأبناءها، وهدفه تنمية وخير الوطن، ومكاسبها هائلة في شتى المجالات.

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