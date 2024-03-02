عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تقودك للحبس.. احذر إدارة المخلفات بطريقة تضر الصحة والبيئة

مجلس النواب
مجلس النواب

ينص قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين 18 ، 19 من هذا القانون والتي تختص بمعايير السلامة.

ووفقا للقانون، يجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ولها أن تقضي بإلغاء الترخيص، وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة .

وتنص المادة 18، على أن يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا .

وتنص المادة 19، على أن يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل.

ادارة المخلفات تنظيم إدارة المخلفات قانون تنظيم إدارة المخلفات الإدارة المتكاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجو هيقلب: الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من الطقس

احتمال استغناء مش بس استبعاد من المباريات | خبر صادم لنجم الزمالك

ربنا ينتقم منهم.. مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب مأساة حلمي بكر

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتورطين في إنهاء حياة طالبة جامعة العريش.. فيديو

وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر يناهز 86 عاما

قرار الحكومة بتدوين الأسعار على 7 سلع استراتيجية.. متحدث الوزراء يفجر مفاجأة

بعد وصول دولارات رأس الحكمة .. الوزراء ينشر أسعار الأخضر والذهب

طيور اصطدمت بمحرك الطائرة .. مصر للطيران تلغي رحلتها القادمة من رواندا

ترشيحاتنا

بـ 50 جنيه.. انتشار ماكينات استخراج شهادات الميلاد فى المولات والاماكن العامة

كرم جبر: موقف مصر والإمارات مما يحدث في غزة ثابت ومعلن

وصلت للشرطة.. القصة الكاملة لـ أزمة زوجة حلمي بكر وشقيقه بسبب تصريح الدفن

الرقابة المالية: 72.6 مليار جنيه تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة خلال 2023

5 علامات تحذيرية أثناء ممارسة الرياضة تشير إلى مشكلات في القلب

تحذير للأطفال والمراهقين من بعض مقاطع الفيديو بـ تيك توك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يشغل السوشيال ميديا.. شخص يطعن المصلين بالأردن|شاهد

أصوات غريبة.. بئر في الصحراء بالخليج يثير ضجة.. ما القصة ؟

فستان خطيبة مسلم مسروق .. هجوم حاد على السوشيال ميديا

مهاجم الأهلي في خطر| ماذا طلب كولر.. وهذا موقف وسام أبو علي

فيديو

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

ماذا قال الموسيقار حلمي بكر قبل وفاته بساعات؟

رسميا.. بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم (اعرف التفاصيل)

رسالتها الأخيرة مؤثرة.. ماذا حدث مع طالبة العريش قبل وفاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ