الهباش: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبـــادة بشكل يومي

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن كل جديد يحدث فى غزة هو أسوأ من القديم، مشيرا إلى أن كل لحظة تمر يتم دفع ثمنا لدماء أطفال ونساء ورجال وشيوخ فى غزة.

وأضاف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “cbc”: “نحن نواجه حربا بالفعل هي حرب إبادة حقيقية”، موضحا أن هناك وزير إسرائيلي أطلق اليوم تصريحا عنصريا بغيضا قال فيه أنه يجب محو شهر رمضان المبارك.

وتابع الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، : “الجميع لهم التخيل الأن ما هي العقلية التي نواجهها وطبيعة هؤلاء وهذه الكائنات.. ونفس هذا الوزير القبيح العنصري هو صاحب التصريح الشهير الذى دعا فيه إلي إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة”.