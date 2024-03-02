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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 علامات تحذيرية أثناء ممارسة الرياضة تشير إلى مشكلات في القلب

التمارين
التمارين

أثناء ممارسة الرياضة، قد تظهر بعض العلامات التحذيرية التي  تشير إلى وجود مشكلات في القلب. إليك خمس علامات تحذيرية تشير إلى ضرورة استشارة الطبيب، وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

ألم في الصدر: إذا شعرت بألم حاد أو ضغط في الصدر أثناء ممارسة الرياضة أو بعدها، فقد يكون ذلك علامة على مشكلة في القلب. الألم قد يكون متسارعًا أو يستمر لمدة طويلة. يجب ألا تتجاهل هذا الألم والتوجه إلى الطوارئ الطبية على الفور.

ضيق التنفس: إذا كنت تشعر بصعوبة في التنفس أثناء ممارسة الرياضة أو بعدها، ولا يمكنك استعادة التنفس بسرعة، فقد يكون هذا علامة على مشكلة في القلب. يجب استشارة الطبيب إذا استمرت هذه الأعراض.

ضربات القلب الغير منتظمة: إذا شعرت بضربات قلب غير منتظمة أو غير طبيعية أثناء ممارسة الرياضة، فقد يكون هذا علامة على اضطراب في نظم القلب. يجب استشارة الطبيب لتقييم هذه الحالة.

دوار أو إغماء: إذا شعرت بالدوار الشديد أو فقدان الوعي أثناء ممارسة الرياضة، فقد يكون هذا علامة على انخفاض ضغط الدم أو اضطراب في نظم القلب. يجب أن تتوقف عن ممارسة الرياضة فورًا والحصول على الرعاية الطبية الفورية.

تعب غير طبيعي: إذا شعرت بتعب شديد وغير طبيعي أثناء ممارسة الرياضة ولا يمكنك الاستمرار في التمرين بسببه، فقد يكون هذا علامة على مشكلة في القلب. يجب استشارة الطبيب لتقييم حالتك.

مهم جدًا أن تأخذ أي علامة تحذيرية خلال ممارسة الرياضة بجدية وتستشير الطبيب، يمكن للتشخيص المبكر والعلاج السريع أن يساعدان في الوقاية من مضاعفات صحية خطيرة.

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