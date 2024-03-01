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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنقاذ حياة مريض بتقنية جديدة من قبل أطباء معهد القلب.. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف الدكتور يسرى الثاقب استشارى جراحة القلب بالمعهد القومى للقلب، تفاصيل جراحة نادرة أنقذت حياة مريض بمعهد القلب باستخدام تقنية تُجرى لأول مرة بمستشفيات الصحة، قائلا: إن العملية الجراحية ليست بجديدة، ولكن التعديل هو الجديد ومعهد القلب رائد فيها.

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، عبر فضائية “cbc”، أن تلك العملية تطورت منذ بداية التسعينيات، موضحا أن ما حدث هو تعديل على تعديل العملية الأصلية التي أجريت في مصر.

وتابع أن هذا التعديل كان وليد اللحظة لأن المريض كان يحتاجه وإلا كان سيتعرض للخطر، لافتا إلى أن  المريض عمره 53 وكان يعانى قصور فى الغدة الدرقية ومصاب بانشطار في الشريان الأورطى وشبه انفجار في الشريان، معقبا: “العملية دي ماكانتش هتنجح خالص لولا قوة وتعاون الفريق الطبي”
 

الدكتور يسرى الثاقب جراحة القلب المعهد القومي للقلب القلب العملية الجراحية

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