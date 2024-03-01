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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل جراحة نادرة تنقذ حياة مريض بمعهد القلب

صدى البلد

فى خطوة غير مسبوقة داخل المراكز الطبية الحكومية، تم إجراء جراحة معقدة داخل معهد القلب القومى التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لإنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر ٥٣ عاما.

أعلن  د. محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة أن معهد القلب القومى هو بيت القلب المصرى ونسعى دائما لتطوير الخدمة به بما يناظر المستويات العالمية، وفى سبيل تحقيق ذلك يتم توفير كافة الإمكانيات من كوادر بشرية متميزة وأجهزة متطورة، وتطبيق أعلى المعايير العالمية فى التدريب والتعليم الطبى المستمر، لنتمكن من تنفيذ أحدث التقنيات التى وصل إليها العلم الحديث بأيدى أبنائنا من كوادر وشباب معهد القلب، لتقديم خدمة طبية متميزة ورعاية صحية فائقة للمريض المصرى.

وفى هذا السياق صرح بأن المعهد استقبل يوم الجمعة ٩ فبراير ٢٠٢٤ مريض يعانى من انسلاخ بالشريان الأورطي ممتد من الشريان حتى شرايين الساقين، مع وجود شبهة انفجار بالشريان الأورطي و تسريب بغشاء التامور، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة، لتجرى له جراحة معقدة هي الأولى من نوعها فى مصر modified cabrol operation
وأكد على أن التقنية المستخدمة فى الجراحة تُجرى لأول مرة داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية، وتمت العملية بنجاح وخرج المريض بعد استقرار حالته.

وأفاد معهد القلب القومى بأنه نظراً لحالة المريض الشديدة الخطورة، والتي تستدعى التدخل الفوري، قام فريق الجراحة بدخول المريض بصفة عاجلة، و تم دخوله غرفة الجراحة طوارئ لتجرى له هذه الجراحة المعقدة، وخروجه إلى الرعاية لمدة ٤ أيام، ثم نقله إلى الجناح الداخلى لمتابعة الحالة، إلى أن غادر المعهد بعد استقرار حالته بشكل تام، وتم عمل الجراحة بالمجان، وهذه الجراحة تكلف ملايين الجنيهات بالمستشفيات الاستثمارية الخاصة.

وأكد د. يسري ثاقب، استشاري جراحة القلب بالمعهد ورئيس الفريق الطبي القائم بالجراحة على أن هذه التقنية لم تستخدم من قبل داخل مصر، وهي عبارة عن استبدال كامل لجذع الشريان الأورطي المصاب بالانفجار، مع إعادة توصيل للشرايين التاجية بأنبوب داكرون، مع ايقاف كامل لماكينة القلب الصناعي، و تم عمل توصيل لشرايين المخ بانبوب الداكرون، وشارك بالجراحة فريق طبى متميز وهم د. انس الشيمي استشاري التخدير ، د غادة البحيري تخدير، د. خالد عبد الله اخصائي الجراحة، د. احمد مجدي نائب الجراحة، د. هبة عبد الكريم نائب الجراحة.

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