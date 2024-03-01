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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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"عقار مصر" يوضح تفاصيل مشروع سكن لكل المصريين بالقاهرة الجديدة

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين

تحدث محمد العامودي مدير مشروع سكن لكل المصريين بالقاهرة الجديدة عن اخر تفاصيل المشروع ونسب الانجاز وموعد التسليم.

وقال محمد العامودي خلال حواره مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامي طاهر حمدي ان نسبة الانجاز في المشروع وصلت ل 85%.

وأوضح مدير مشروع ساكن لكل المصريين في القاهرة الجديدة ان المشروع عبارة عن 222 عمارة مقسمة لنموذجين نموذج مساحة الشقه 99 متر ونموذج اخر 132 متر، لافتا الى انه من المنتظر طرح المشروع قريبا خلال منتصف العام الجارى.

 وتابع محمد العمودي نموذج الشقة 99 متر تتكون من غرفتين وصالة ونموذج الشقة 132 متر تتكون من ثلاث غرف وصاله.

 وأشار مدير مشروع سكن لكل المصريين ان 8 شركات تطوير عقاري تعمل على انجاز المشروع.

الإعلامي طاهر حمدي القاهرة الجديدة تطوير عقاري سكن لكل المصريين

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