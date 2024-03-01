عقوبة المتورطين في واقعة إنهاء طالبة جامعة العريش لحياتها

أنهت وزارة الداخلية فحص موقف الطالبة شروق أحمد و5 من زملائها ومشرفة المدينة الجامعية بجامعة العريش، وأحد أصدقاء الطالبة المنتحرة نيرة صلاح؛ تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لكشف ملابسات واقعة انتحارها، كما توقف والد الطالبة شروق، رائد الشرطة، عن العمل؛ لحين انتهاء التحقيقات، حرصا على نزاهتها.

وكانت جهات التحقيق المختصة، قد حققت في واقعة وفاة الطالبة نيرة الزغبي، والتي تخلصت من حياتها بتناول حبة الغلة؛ بسبب تنمر وابتزاز تعرضت له من قبل بعض زملائها بالجامعة.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عددا من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على أن: ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.