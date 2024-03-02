الرقابة المالية: 72.6 مليار جنيه تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة خلال 2023

كشفت هيئة الرقابة المالية عن حجم أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال العام 2023 والتي بلغت 57.1 مليار جنيه مقارنة 40.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 41.7%.

وفي أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية أوضح أن عدد المستفيدين من تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ 3.8 مليون مستفيد بنهاية عام 2023، مقارنة بعدد 4 مليون مستفيد في نهاية عام 2022، بمعدل انخفاض بلغ 5%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ حوالي 72.6 مليار جنيه خلال عام 2023.

893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من القطاع المالي غير المصرفي

وبلغت حجم التمويلات الممنوحة من خلال القطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية خلال 2023 حوالي 893.5 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل زيادة بلغ 53%.