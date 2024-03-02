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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كارلوس عازار يكشف كواليس دوره مع هنا الزاهد بمسلسل «سيب وأنا سيب»

كارولس عازار
كارولس عازار

كشف الفنان اللبناني كارلوس عازار، كواليس تعاونه مع الفنانة هنا الزاهد، في مسلسل «سيب وأنا سيب»، والذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وأضاف كارلوس عازار، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، على قناة صدى البلد، مازحًا: «حصلي تحطيم معنوي.. كل شوية توعدني بالخطوبة وترجع لزوجها» ضمن أحداث المسلسل، مشيرًا إلى ان الأدوار الكوميدية صعبة لأنها تحتاج لتعبيرات خاصًة، مشيدًا بأداء المخرج وائل إحسان وتعامله مع الفنانين في لوكيشن التصوير.

ردود افعال

وأكد كالروس عازار أنه تلقى ردود أفعال ايجابية بعد عرض المسلسل من أصدقائه الفنانين سواء في مصر أو لبنان، بالإضافة إلى التهنئة من زملائه عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا.

مسلسل سيب وأنا سيب قناة صدي البلد شيرين سليمان صدى البل سوشيال ميديا سبوت لايت ردود أفعال إيجابية المخرج وائل احسان الأدوار الكوميدية

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