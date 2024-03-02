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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على سعر السيارة زوتي T300 الجديدة في مصر

صدى البلد

اطلقت شركة الصفا للإستيراد و التصدير أحدي شركات مجموعة انفينيتي القابضة للإستثمار، بإطلاق السيارة زوتي T300 الصينية في السوق المصرية ، بسعر 999000 جنيه للسيارة الاوتوماتيك و بـ 774.900 جنيه للمانيوال.

وتأتي السيارة الجديدة بسعة 1500 سي سي وقوة 117 حصان، ويبلغ طولها  4.40 متر والارتفاع  1.6 متر وعرض 1.80 متر ، وتتميز السيارة بقاعدة إطارات  2.20 متر  و  إرتفاع عن سطح الأرض 13 سم ، وتبلغ مساحة الحقيبة الخلفية 400 لتر

من جانبه قال المهندس مصطفي الطويل رئيس مجلس إدارة مجموعة انفينيتي القابضة للاستثمارات ورئيس شركة الصفا للاستيراد والتصدير، أن الشركة تستهدف بدء إنتاج السيارة " زوتي"  الصينية بمصنع الشركة في المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب بالإسكندرية، مطلع العام المقبل  2025 .

ولفت إلي أن الطاقة الإنتاجية للمصنع  تترواح بين 25 الي 30 ألف سيارة سنوياً بإستثمارات مليار جنيه وتصل إلي 8 مليارات جنيها خلال 5 سنوات.

وأوضح أن الأولية ستكون للتصدير إلي الأسواق المحيطة وأفريقيا لتوفير النقد الأجنبي، وبناء علي ذلك سيتم تحديد حصة السوق المحلي ؤ لافتاً إلي الشركة تستهدف التوسع في خطوط الإنتاج لتشمل النقل الثقيل بالتعاون مع أحد المستثمرين الأجانب.

ونوه التطويل إلي أن الشركة بصدد ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه لإقامة مراكز توزيع في 4 محافظات بصورة مبدئية، منوها في الوقت ذاته إلي   تلقي الشركة 35 طلباً  من الموزعين لاعتمادهم خلال الفترة المقبلة.


من جانبه كشف نور الدين محمد المدير التنفيذي لشركة الصفا للاستيراد والتصدير وتجارة السيارات، أن مصنع برج العرب مقام المصنع يقام على مساحة 12 ألف متر مربع،  منوها بأن الشركة تستهدف حجم استثمارات بقطاع تصنيع السيارات تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات جنيه. 

وتوقع  أن يصل حجم الإنتاج  لنحو 3000 سيارة خلال 2025، والوصول بحجم الإنتاج لنحو 25 ألف سيارة خلال 5 سنوات، موضحاً  الاعتماد على 20% من المكونات المحلية في بدايه الإنتاج، على أن تصل نسبة المكون المحلي إلى 60% خلال 5 سنوات.

ولفت  نور الدين إلى أن الشركة تستهدف بدء تصدير السيارات خلال العام المقبل مستهدفة تصدير 30% من الإنتاج المحلي،  منوها بأن الشركة تستهدف خلال الـ 10 سنوات المقبلة تدشين مصنعين اخرين. 

ونوه  بأن الشركة تستهدف إنتاج العلامة زوتي الصينية والتي حصلت على وكالتها الحصرية في مصر، فضلا عن التفاوض مع علامات تجارية صينية لإنتاج طرازين آخرين في مجال السيارات التجارية مثل "الفان"  ، والسيارات الملاكي. 

إنفينيتي السيارة زوتي زوتي T300 برج العرب

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