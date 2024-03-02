الجيش الأوكراني: ارتفاع حصيلة قت.لى القوات الروسية إلى 415640 جنديا

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت 2 مارس 2024 ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسي إلى 415640 جنديا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

وأضافت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن عدد القتلى الروس خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 960 جنديا، بحسب ما أوردته وكالة أوكرنيفورم الأوكرانية.

وأشارت إلى أنه منذ بدء الحرب، دمرت قوات الدفاع الأوكرانية 6624 دبابة للجيش الروسي (بما في ذلك 14 دبابة في الـ 24 ساعة الماضية)، و12611 (+29) مركبة قتال مدرعة، و10153 (+47) نظام مدفعية، و1003 (+3) قاذفات صواريخ متعددة، و696 (+5) أنظمة حربية مضادة للطائرات، 346 (+1) طائرة حربية، 325 طائرة هليكوبتر، 7829 (+35) أنظمة جوية تكتيكية بدون طيار، 1915 (+3) صاروخ كروز، 25 سفينة حربية/قواطع، 1 غواصة، 13267 (+61) ) الشاحنات وناقلات الوقود، و1,617 (+6) قطعة من المعدات الخاصة.