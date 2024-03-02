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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاثنين.. انعقاد المؤتمر العلمي العاشر للصيدلة بجامعة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

تعقد كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، بالتنسيق مع نقابة الصيادلة، يوم الاثنين المقبل، المؤتمر العلمي الصيدلي العاشر، وذلك تحت عنوان «نحو رعاية صيدلانية تطبيقية تخدم صحة الإنسان»، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة.

يأتي هذا المؤتمر تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رمضان أحمد الدوماني، عميد كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد فهمي حسين، نقيب صيادلة كفر الشيخ.

ويناقش المؤتمر، خلال فعالياته، الجديد في الأبحاث العلمية والتطبيقية في العلوم الصيدلانية والتي تساهم في خدمة صحة الإنسان، وذلك من خلال الجلسات والمحاضرات العلمية وورش العمل.

الصيدلانية المحاضرات العلمية جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ كفر الشيخ الصيادلة بجامعة كفر الشيخ

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