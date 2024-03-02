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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للمرة الثانية.. جامعة بنها تحصد كأس بطولة الدورة العربية لخماسيات كرة القدم

جانب من التكريم
جانب من التكريم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، حصول منتخب الجامعة لخماسي كرة القدم للمرة الثانية على التوالى بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى البطولة العربية للجامعات العربية والتى نظمتها جامعة جنوب الوادي.


وفاز فريق جامعة بنها بكأس البطولة بعد تغلبه على فريق جامعة حلوان بعدد 5 أهداف مقابل 3 أهداف بينما حصل الطالب علي عبد الله من جامعة بنها على كاس أفضل حارس مرمى ، والطالب إسلام فتحي من جامعة بنها على كأس هداف البطولة.


وقدم رئيس جامعة بنها، التهنئة لمنتخب الجامعة على تميزه الرياضي وأدائه المشرف خلال مباريات البطولة، والذي أهله للحصول على الميدالية الذهبية والمركز الأول.


من جانبه أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب الجامعات المصرية.


وقال الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية أن الكلية ترعى أبنائها الرياضيين الذين يستطيعون تحقيق إنجازات للجامعة عن طريق تشجيعهم وتوفير لهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.

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جامعة بنها البطولة العربية للجامعات العربية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الميدالية الذهبية الجامعات المصرية

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