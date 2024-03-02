سلطنة عمان تطالب بتشكيل حكومة وفاق وطني فلسطيني



رحبت سلطنة ‎عُمان بانعقاد اجتماع الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية ‎موسكو بمشاركة كافة القوى والفصائل الوطنية.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية؛ فقد شددت مسقط علي أهمية البناء على زخم النتائج الإيجابية له وصولًا إلى تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطيني تكفل تمثيلًا شاملًا لكافة المكونات والفصائل الفلسطينية.

وكانت وزارة الخارجية العمانية أعلنت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الوحشي الذي استهدفت به قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين فلسطينيين عُزل كانوا بانتظار استلام مؤن غذائية في شمال غزّة، والذي أسفر عن سقوط العشرات من الشهداء وإصابة العديد من المدنيين.

وأشارت وزارة الخارجية العمانية إلى أن هذه الأفعال الإجرامية الممنهجة من قبل قوات الاحتلال، تُعد انتهاكًا صريحًا لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، وليست سوى استمرارًا لسياسة الإبادة التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الذي ضاقت به سُبل الحياة جرّاء بربرية قوات الاحتلال.

وطالبت سلطنة عُمان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والحازم لوضع حد للأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزّة وتحميل دولة الاحتلال كافة مسؤولياتها تجاه استهدافها للمدنيين وللمنشآت المدنية في قطاع غزّة.