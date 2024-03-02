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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئاسة مركز الفرافرة بالوادي الجديد تنظم الملتقى الأول للمستثمرين.. الاثنين المقبل

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد عن الإنتهاء من جميع الاستعدادات المتعلقة بعقد الملتقى الأول للمستثمرين لبحث الموضوعات والقضايا التى تتعلق بدعم قطاع الاستثمار بنطاق مركز الفرافرة.

ومن المقرر عقد المؤتمر يوم الإثنين الموافق 4 مارس المقبل بمقر قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بحضور الدكتور ياسر محمود رئيس مركز الفرافرة وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة والمركز.
 

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وقال الدكتور ياسر محمود رئيس مركز الفرافرة إن هذا الملتقى يهدف لفتح باب الحوار مع مختلف شرائح المستثمرين ومناقشة كل القضايا التى من شأنها ان تدعم منظومة الاستثمار فى كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بالفرافرة بالإضافة إلى استعراض كافة المقومات التى يوفرها المركز و الامتيازات التى يتم منحها للمستثمرين بجانب مناقشة المعوقات التى تحول دون استكمال المشروعات الاستثمارية وبحث آليات حلها.

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