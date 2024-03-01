طالبة من الوادى الجديد تفوز بالمركز الثالث على الجمهورية بمسابقة القرآن الكريم

فازت الطالبة منار حسين رفاعى من المعصرة الثانوية بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية ( المستوى الثانى ) حيث اجتازت الطالبة اختبارات المسابقة فى حفظ 20 جزء من القرآن مع التلاوة الجيدة وحفظ من 1 : 20 من الاحاديث النووية وتفسير الجزء29 _ 30 من القرآن الكريم.



هنأ سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة الطالبة الفائزة، وقدم الشكر لإدارة الداخلة التعليمية وإدارة العلاقات العامة بالمديرية وتوجيه عام التربية الإسلامية ومدرسة المعصرة لدعم الطالبه وتشجيعها للحصول على هذا المركز المتقدم، معربا عن امتنانه وتقديره للطالبة وأسرتها كأحد النماذج المشرفة.



وكان وكيل التعليم بالوادي الجديد، أعلن نتائج مسابقة الأخصائي المثالي للاتحادات الطلابية للمراحل التعليمية الثلاثة عن العام الدراسي 2023 - 2024، والتى نظمها توجيه عام التربية الإجتماعية بالمديرية، وفق خطة العمل لهذا العام، حيث فاز عادل محمود محسن من مدرسة القصر الابتدائية بالداخلة بالمركز الأول، ويشارك بتصفيات الجمهورية، وفازت بالمركز الثاني وفاء عبد الفتاح حسين من مدرسة معاذ بن جبل بالخارجة ، وفازت بالمركز الثالث هويدا عبد الحميد إبراهيم من مدرسة أبو هريرة الإبتدائية بالفرافرة.





وفى المرحلة الإعدادية فازت بالمركز الأول ميرفت سعيد حمد الله مدرسة صلاح الدين الاعدادية بالخارجة وتشارك بتصفيات الجمهورية وفاز بالمركز الثانى بهاء عمر محمد بخيت من مدرسة بلاط الاعدادية ببلاط , وحققت المركز الثالث أماني أحمد محمد حسنين مدرسه أبو هريرة الاعدادية بالفرافرة ، وفى المرحلة الثانوية فازت أسماء محمود عبد الرحمن مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بالخارجة ، وتشارك بتصفيات الجمهورية ، وفازت بالمركز الثاني فاطمة أحمد محمد العريني مدرسة موط الثانوية للبنات بالداخلة.



وفى سياق متصل، أعلن وكيل التعليم بالوادي الجديد ، نتائج مسابقة رواد العموم لمديري المدارس والتي نفذها توجيه عام التربية الاجتماعية، وفق خطة العمل للعام الدراسى الحالى، حيث أسفرت منافسات المرحلة الابتدائية عن تحقيق المركز الاول المشارك بتصفيات الجمهورية لصالح نادية ابراهيم دغبوش مدرسة الزهور الإبتدائية القديمة بالخارجة، وفاز بالمركز الثانى محمد حسن أحمد عبد الحميد مدرسة قرمشين 7 بباريس، المركز الثالث عبد الله حسن عبد الله مدرسة الزهراء الابتدائية بالداخلة.



