عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طالبة من الوادى الجديد تفوز بالمركز الثالث على الجمهورية بمسابقة القرآن الكريم

الطالبه منار حسين
الطالبه منار حسين

فازت الطالبة منار حسين رفاعى من المعصرة الثانوية بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية ( المستوى الثانى ) حيث اجتازت الطالبة اختبارات المسابقة فى حفظ 20 جزء من القرآن مع التلاوة الجيدة وحفظ من 1 : 20 من الاحاديث النووية وتفسير الجزء29 _ 30 من القرآن الكريم.

هنأ سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة الطالبة الفائزة، وقدم الشكر لإدارة الداخلة التعليمية وإدارة العلاقات العامة بالمديرية وتوجيه عام التربية الإسلامية ومدرسة المعصرة لدعم الطالبه وتشجيعها للحصول على هذا المركز المتقدم، معربا عن امتنانه وتقديره للطالبة وأسرتها كأحد النماذج المشرفة.

وكان وكيل التعليم بالوادي الجديد، أعلن نتائج مسابقة الأخصائي المثالي للاتحادات الطلابية للمراحل التعليمية الثلاثة عن العام الدراسي 2023 - 2024، والتى نظمها توجيه عام التربية الإجتماعية بالمديرية، وفق خطة العمل لهذا العام، حيث فاز عادل محمود محسن من مدرسة القصر الابتدائية بالداخلة بالمركز الأول، ويشارك بتصفيات الجمهورية، وفازت بالمركز الثاني وفاء عبد الفتاح حسين من مدرسة معاذ بن جبل بالخارجة ، وفازت بالمركز الثالث هويدا عبد الحميد إبراهيم من مدرسة أبو هريرة الإبتدائية بالفرافرة.

ورشة عمل لطلاب الوادي الجديد عن كيفية تصنيع فانوس رمضان بخامات بسيطة



وفى المرحلة الإعدادية فازت بالمركز الأول ميرفت سعيد حمد الله مدرسة صلاح الدين الاعدادية بالخارجة وتشارك بتصفيات الجمهورية وفاز بالمركز الثانى بهاء عمر محمد بخيت من مدرسة بلاط الاعدادية ببلاط , وحققت المركز الثالث أماني أحمد محمد حسنين مدرسه أبو هريرة الاعدادية بالفرافرة ، وفى المرحلة الثانوية فازت أسماء محمود عبد الرحمن مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بالخارجة ، وتشارك بتصفيات الجمهورية ، وفازت بالمركز الثاني فاطمة أحمد محمد العريني مدرسة موط الثانوية للبنات بالداخلة.

وفى سياق متصل، أعلن وكيل التعليم بالوادي الجديد ، نتائج مسابقة رواد العموم لمديري المدارس والتي نفذها توجيه عام التربية الاجتماعية، وفق خطة العمل للعام الدراسى الحالى، حيث أسفرت منافسات المرحلة الابتدائية عن تحقيق المركز الاول المشارك بتصفيات الجمهورية لصالح نادية ابراهيم دغبوش مدرسة الزهور الإبتدائية القديمة بالخارجة، وفاز بالمركز الثانى محمد حسن أحمد عبد الحميد مدرسة قرمشين 7 بباريس، المركز الثالث عبد الله حسن عبد الله مدرسة الزهراء الابتدائية بالداخلة.

جامعة الوادي الجديد تحصد عدة جوائز في مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا


 

اتحادات الطلاب إدارة العلاقات العامة الاجتماع ادي الأحاديث الأحاديث النووية المركز الأول المركز الثاني المرحلة الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

الداخلية تكشف ملابسات واقعة إنهاء طالبة جامعة العريش لحياتها

أهلاوي أصيل.. كهربا يوجه رسالة لـ نجيب ساويرس بعد تسديد غرامة الزمالك

ماذا تعني العين الحمراء في الصور؟.. مفاجأة غير متوقعة

رمضان صبحي في الزمالك.. حما اللاعب يرد بكلمة واحدة

موضوعات متعلقة

ورشة عمل لطلاب الوادي الجديد عن كيفية تصنيع فانوس رمضان بخامات بسيطة

ترشيحاتنا

انخفاض الإضاءة ليلا في غزة 84%

دعاء يوم الجمعة المستجاب مكتوب.. ميزها عن باقي أيام الأسبوع

دوري أبطال إفريقيا| إمام عاشور على رأس بدلاء الأهلي أمام يانج أفريكانز

إثيوبيا .. مواجهات مسلحة في ولاية أمهرة بين الأمن وميليشيات فانو

حكم مهم من الدستورية لـ شروط مزاولة مهنة الكيمياء الطبية

رغم ضياع آمال التأهل | مدرب بيراميدز: مطالبون بالفوز على نواذيبو الموريتاني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراما رمضان 2024| watch it تطرح البوسترات الفردية لمسلسل «صيد العقارب»

فستان جومانا مراد الأحمر يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

ميريام فارس تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

امرأة تعثر على حيوان خطير في أودر أونلاين بالصين.. صورة

فيديو

بعد إنتهاء أزمته مع الزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة بعد سداد الغرامة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل جودر

الحدوتة خلصت | رد فعل كهربا بعد سداد غرامة الزمالك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ