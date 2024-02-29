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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورشة عمل لطلاب الوادي الجديد عن كيفية تصنيع فانوس رمضان بخامات بسيطة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد عن تنفيذ ورش عمل فنية للطلاب الموهوبين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، والتى نظمتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكى، وتضمنت عددا من المدارس. 

وجرى تنفيذ فعالية بمقر مركز رعاية الموهوبين بمدرسة الزهور للتعليم الأساسى، واستهدفت الورشة مجموعة من الطلاب بالمدارس المختلفة وجرى تدريبهم على كيفية تصميم فانوس وهلال رمضان من الخامات البسيطة، حيث يعد الفانوس أحد مظاهر الفرحة لدى الجميع بحلول الشهر الكريم ويدخل البهجة والسرور على كل أطياف المجتمع.

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وفى سياق متصل أكد وكيل التعليم بالمحافظة تنفيذ مجموعة من اللقاءات التثقيفية لرفع الوعى لدى الطلاب فى جميع الإدارات التعليمية من خلال المعنيين من وحدة التواصل ودعم المعلمين، وذلك من منطلق الحرص على تعظيم الاستفادة من المحتوى التعليمى التدريبى، والذى أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على موقعها الإلكترونى للفصل الدراسى الثانى (المواد التعليمية والتدريبية) فى جميع المواد الدراسية المقررة، مؤكدا أهمية المحتوى التعليمى التدريبى الذى أطلقته الوزارة ودوره فى رفع العبء عن كاهل أولياء الأمور وتحدى الدروس الخصوصية.

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