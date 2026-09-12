جهاد جريشة: حكام الدوري الممتاز وراء أخطاء التحكيم في دوري المحترفين

أكد جهاد جريشة، عبر برنامج «ستاد مصر»، أن التحكيم في أول 3 أسابيع من دوري المحترفين شهد عددًا من المشاكل، قبل أن يتحسن الأداء بشكل واضح في الأسبوع الرابع، مشيرًا إلى ظهور عدد من الحكام الصغار بصورة جيدة.

جريشه

وأوضح جريشة أن الأخطاء التحكيمية التي ظهرت في دوري المحترفين جاءت من بعض حكام الدوري الممتاز، بسبب اعتيادهم على وجود تقنية الفيديو «VAR» في مباريات الدوري الممتاز.

وأشار إلى أن مباراة السكة الحديد ومسار شهدت خطأ تحكيميًا بعد احتساب ركلة جزاء غير صحيحة لصالح السكة الحديد، لكنها لم تؤثر على نتيجة اللقاء بعد فوز مسار، مضيفًا أن مباراة الترسانة والمنصورة شهدت أيضًا عدم احتساب ركلة جزاء لصالح المنصورة.