تشيلسي يتأخر 2-1 أمام هال سيتي في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

تأخر فريق تشيلسي أمام نظيره هال سيتي، بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول، في إطار الجولة الرابعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم مورجان روجرز بالهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 7 لصالح تشيلسي.

فيما جاءت ثنائية هال سيتي عن طريق محمد بشير بلومي في الدقيقتين 28، 34.

جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: فوفانا ، هاتو، كولويل ، نيتو

خط الوسط: لافيا، جوستو، جيمس

خط الهجوم: روجرز، بالمر، جواو بيدرو.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق هال سيتي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.