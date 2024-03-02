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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإتحاد الأفريقي يطالب بإجراء تحقيق في مذب.حة الرشيد بشمال غزة

رئيس مفوضية الاتحاد
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، بشدة الاستهداف الجماعي للفلسطينيين الذين يصطفون للحصول على المساعدات الإنسانية، فيما عرف بمذبحة شارع الرشيد في شمال قطاع غزة، مطالبا بإجراء تحقيق في الحادثة.

وعبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، في بيان أصدره الاتحاد الأفريقي، عن إدانته الشديدة للهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من ألف فلسطيني كانوا يبحثون عن مساعدات إنسانية منقذة للحياة في شمال غزة يوم الخميس الماضي.

وطالب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بإجراء تحقيق دولي في الحادثة لمحاسبة مرتكبيها.

وكرر فقي دعوة الاتحاد الأفريقي إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في فلسطين المحتلة لوقف اعتداء إسرائيل المستمر والمتزايد على حياة الشعب الفلسطيني وسبل بقائه على قيد الحياة.

ودعا المجتمع الدولي، والقوى العالمية الكبرى على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياتهم لفرض السلام بشكل عاجل وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

وتسببت الضربة الإسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين يوم الخميس الماضي، في أثناء انتظارهم وصول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية إلى دوار النابلسي قرب شارع الرشيد شمال غرب قطاع غزة، في استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة ما يزيد عن 1000 آخرين.

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