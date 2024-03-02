فوز الغربية بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم على مستوى الجمهورية

قدم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، التهنئة للتوجيه العام للغة العربية، بقيادة حسين الجبالي، موجه عام اللغة العربية، و هدى المزين موجه أول المديرية، لفوز الغربية بالمركز الأول الجمهوري في مسابقة حفظ القرآن الكريم، حيث فازت الطالبة سماح محمد السيد عبد الحميد، مدرسة ميت عساس الثانوية، التابعة لإدارة سمنود التعليمية، بالمركز الأول الجمهوري في مسابقة حفظ القرآن الكريم "حفظ عشرون جزءً من القرآن الكريم".

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما قدم وكيل التعليم التهنئة للدكتور هيثم سكر، مدير عام إدارة سمنود التعليمية، ولكلاً من الأستاذ ياسر عمارة، مشرف عام التعليم الفني بالمديرية، والأستاذة منى حافظ، منسق عام التعليم الفني بالمديرية، وللطالبة الفائزة، متمنياً لها دوام التقدم والتفوق.