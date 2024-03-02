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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اشتراك سنوي مخفض بنسبة 75% في وسائل المواصلات لهذه الأسر.. تفاصيل

النقل العام
النقل العام

أحال مجلس النواب خلال الأيام الماضية، مشروع قـانون مقدما من النائبة منى عمر  بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن “الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي، هذه الزيادة التي أصبحت تلتهم كل عوائد التنمية بحيث أصبحت تؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب، فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات أيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد، ما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر”.

 

وتضمن مشروع القانون حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد، وجاء من ضمن هذه الحوافز البالغ عددها 21 مكتسبًا، منح الأسرة  اشتراكا سنويا منخفضا 75% في أي وسيلة من وسائل المواصلات العامة للدولة.

جاء ذلك طبقا لما حددته المادة 10 من مشروع القانون والتي جاءت ناصة على الآتي: "تحصل الأسرة ذات الابن الواحد أو الابنة الواحدة على اشتراك سنوي منخفض 75% في أي وسيلة من وسائل المواصلات العامة للدولة، ويكون التخفيض 50% في حالة إنجاب الأسرة لطفل آخر".

 

مجلس النواب تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد الخطة والموازنة

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