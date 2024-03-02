قرار عاجل من الداخلية الكويتية بإيقاف كافة المعاملات لأي شخص مدين للوزارة

للمواطن والمقيم..

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إيقاف تنفيذ كافة المعاملات لأي شخص مدين للوزارة بأي مبالغ مالية مستحقة سواء مواطن أو خليجي أو مقيم.

وفي بيان لها؛ أكدت وزارة الداخلية انها تسعى وبكل جهد على تلبية كافة الخدمات للمواطنين والخليجيين والمقيمين.

كما شددت الداخلية الكويتية علي حرصها التام على تنفيذ المعاملات فور استلامها سواء عن طريق الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني http://moi.gov.kw و(تطبيق سـهل) وأيضاً من خلال قيام طالب الخدمة بمراجعة الإدارة الخدمية المختصة بكافة قطاعات الوزارة.

كما اهابت الوزارة بالجميع بسرعة القيام بسداد المبالغ المستحقة عليهم لصـالـح وزارة الـداخـلـيـة ســواء عـبـر مـوقـع وزارة الـداخـلـيـة الإلكتروني http://moi.gov.kw أو عن طريق (تطبيق سـهل)، حتى لا يتم إيقاف معاملاتهم وانجازها دون تأخير.