النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

قررت النيابة العامة إيداع جثمان الموسيقار الشهير حلمي بكر، بمستشفى السلام، لحين اتخاذ قرار بتسليمه لذويه، وإنهاء حالة الخلاف في مكان انتظاره لحين حضور نجله من أمريكا.

وكان قسم شرطة السلام ثان تلقى بلاغاً يفيد بوجود خلاف على مكان انتظار جثمان حلمي بكر لحين حضور نجله من أمريكا، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإيداع الجثمان بمستشفى السلام لحين البت.

آخر كلمات حلمي بكر

الموسيقار حلمي بكر في آخر ظهور قبل رحيله بـ 48 ساعة قال: "أنا بحبكم جدًا بس معرفش حالة الحب اللي عندكم شكلها إيه، وزعلان من اللي بيتقال عني، لكن حالتي الصحية تمنعني من التعليق، أنا موصلتش للدرجة اللي الإعلام وصفني بيها، ومفيش حاجه تخليني أنشغل بالتعليق عن اللي بيحصل.. مش هقعد أتكلم في الوقت ده عن المطربين وغيره".

وزيرة الثقافة تنعى الفقيد

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الموسيقار الكبير حلمي بكر الذي رحل عن عمر ناهز 86 عامًا.

وعبرت وزيرة الثقافة عن حزنها العميق لفقدان نجم لامع في عالم الموسيقى المصرية والعربية، مشيرة إلى أن وفاته تعتبر خسارة كبيرة للفن، وستظل إبداعاته خالدة وستستمر في إلهام الأجيال القادمة.

وُلد حلمي بكر في ديسمبر عام 1937، وتخرج في المعهد العالي للموسيقى العربية، حيث برزت مواهبه الموسيقية الاستثنائية، وقام بتأليف موسيقى للعديد من المسرحيات الموسيقية والأفلام الشهيرة.

وتعد إسهامات حلمي بكر في عالم الموسيقى العربية بارزة جدًا، حيث قدّم أكثر من 1500 لحن موسيقى بالتعاون مع كبار المطربين والمطربات في العالم العربي.