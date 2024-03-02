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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماذا قال مرتضي منصور عن الصراع على جثمان حلمي بكر ؟.. تفاصيل

صفحة مرتضي منصور
صفحة مرتضي منصور

كشف المستشار مرتضي منصور تفاصيل كاملة نشرها عبر صفحته الشخصية “ فيس بوك ” بشأن ما حدث بخصوص جثمان الموسيقار الراحل حلمي بكر .

كانت النيابة العامة قد قررت إيداع جثمان الموسيقار الشهير حلمي بكر  بمستشفي السلام لحين اتخاذ قرار بتسليمه لذويه ، وانهاء حالة الخلاف في مكان انتظاره لحين حضور نجله من أمريكا.

وكان قسم شرطة السلام ثان قد تلقي بلاغاً يفيد بوجود خلاف علي مكان انتظار جثمان حلمي بكر لحين حضور نجله من أمريكا ، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بإيداع الجثمان بمستشفي السلام لحين البت .

( أخر كلمات حلمي بكر )

الموسيقار حلمي بكر في أخر ظهور قبل رحيله بـ 48 ساعة قال : " أنا بحبكم جدًا بس معرفش حالة الحب اللي عندكم شكلها ايه وزعلان من اللي بيتقال عني ، لكن حالتي الصحية تمنعني من التعليق أنا موصلتش للدرجة اللي الإعلام وصفني بيها، ومفيش حاجه تخليني إني انشغل بالتعليق عن اللي بيحصل.. مش هقعد اتكلم في الوقت ده عن المطربين وغيره " .

( وزيرة الثقافة تنعي الفقيد )

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة ،  الموسيقار الكبير حلمي بكر  الذي رحل عن عمر ناهز ال٨٦ عامًا.

وعبرت وزيرة الثقافة عن حزنها العميق لفقدان نجم لامع في عالم الموسيقى المصرية والعربية مشيرة إلى أن وفاته تعتبر خسارة كبيرة للفن ، وستظل إبداعاته خالدة وستستمر في إلهام الأجيال القادمة.

( ‏نشأت حلمي بكر )

وُلد حلمي بكر في ديسمبر عام 1937، وتخرج من المعهد العالي للموسيقى العربية، حيث برزت مواهبه الموسيقية الاستثنائية. قام بتأليف موسيقى للعديد من المسرحيات الموسيقية والأفلام الشهيرة

وتعد إسهامات حلمي بكر في عالم الموسيقى العربية بارزة جدًا، حيث قدّم أكثر من 1500 لحن موسيقى بالتعاون مع كبار المطربين والمطربات في العالم العربي.

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المستشار مرتضى منصور الموسيقار حلمي بكر الموسيقار الراحل حلمي بكر النيابة العامة جثمان حلمي بكر دكتورة نيفين الكيلاني قسم شرطة السلام ثان مستشفى السلام مرتضى منصور

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