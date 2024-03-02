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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن إغلاق وحدة مناظير بمستشفى حميات الإسكندرية

النائبة سارة النحاس
النائبة سارة النحاس

تقدمت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لتوجيهه الى رئیس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصحة والسكان بشأن :" اغلاق وحدة مناظير بمستشفى حميات الإسكندرية"

ونوهت النحاس في طلبها بأنه نتيجة وجود أعطال كهربائية وعدم الصيانة الدورية لأجهزة المناظير بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الحميات، تسبب ذلك في وقف كامل للوحدة لأسابيع وتأجيل مواعيد المرضى لأجل غير مسمى، مما ترتب عليه زيادة قوائم الانتظار وذعر وقلق لحالات جاهزة بالأشعة والتحاليل من شهور.

 

وتقدمت النحاس في وقت سابق بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه الى رئیس مجلس الوزراء والدكتور وزير الصحة والسكان بشأن :" تداول الأدوية الطبية المستوردة بالسوق السوداء".

وتابعت النحاس أن الأمر بات خارج السيطرة وبدون رقابة على الأدوية والأسعار متفاوتة ومخازن الأدوية أصبحت بالمنازل، والمتحكم فيها هو التاجر.

واكملت:"  أين دور هيئة الدواء المصرية من تفتيش ومراقبة على أسعار الأدوية المستوردة المسموح بدخولها وبيعها داخل الصيدليات، فضلاً عن الأدوية والمكملات الغذائية التي يتم تداولها إلكترونيًا".

سارة النحاس مجلس النواب مستشفى الحميات الإسكندرية وزير الصحة

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