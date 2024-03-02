السعودية: ضبط 57787 وافدًا مخالفًا وترحيل 10256شخصا خلال أسبوع



أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط (849) شخصًا؛ (42%) منهم يمنيو الجنسية، و(56%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة ، بالإضافة الي ضبط (99) شخصًا؛ لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

جاء ذلك في التقرير الاسبوعي لوزارة الداخلية السعودية عن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 22 /02/ 2024 وحتي 28 /02/ 2024م.

وأشارت الوزارة السعودية الي ان إجمالي من تم ضبطهم بلغوا (14955) مخالفًا، منهم (9080) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3088) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2787) مخالفًا لنظام العمل.

وأشارت الي انه أيضا تم ضبط (6) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

فيما بلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (57787) وافدًا مخالفًا، منهم (53304) رجال، و(4483) امرأة.

كما احالت الداخلية (51401) مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1763) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10256) مخالفًا.

وأكّدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوباتٍ تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمُخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالاتٍ مخالفة على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.