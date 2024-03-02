نظام مولدوفا يشبه أوكرانيا| لافروف: الغرب يسعى لحل عسكري في كييف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن هناك مؤشرات على أن الغرب يسعى لحل عسكري للوضع في أوكرانيا.

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، قال لافروف في حديثه لوسائل الإعلام عقب منتدى أنطاليا الدبلوماسي، إن روسيا لم تتلق أي مقترحات جادة بشأن محادثات السلام مع أوكرانيا منذ اجتماع إسطنبول عام 2022.

وحول استعداد تركيا لتوفير منصة لإجراء محادثات بين موسكو وكييف، أضاف: "السؤال ليس لنا، ونحن لم نرفض التفاوض أبدًا".

وأكد أن معسكر الحرب "في الغرب لا يزال قويا، فهم لا يغيرون مسارهم".

ودعا القوى الغربية إلى وقف تلاعباتها الرامية إلى الحفاظ على هيمنتها المتضائلة.

ولفت إلى أن النظام المولدوفي يسير على خطى نظام كييف، موضحًا أنهم يمحوون كل شيء روسي ويمارسون التمييز ضد اللغة الروسية.