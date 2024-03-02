الكرملين: محادثات هاتفية بين بوتين ورئيس كازاخستان

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت محادثات هاتفية بنظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، بحثا خلاله عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال قصر الرئاسة الروسية "الكرملين" في بيان منشور عبر موقعه الإليكتروني إن بوتين و توكاييف، ناقشا بعض القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الثنائي مع التركيز على تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة، في إطار تبادل وجهات النظر الذي بعد اللقاء الذي عقد في 21 فبراير 2024 في كازان.

وأضاف بيان الكرملين، أن رئيس كازاخستان، أشار بشكل خاص إلى الطبيعة الموضوعية والبرنامجية لخطاب الرئيس الروسي أمام الجمعية الفيدرالية، وتم التأكيد على الالتزام المتبادل بتعزيز علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكازاخستان بشكل شامل.