حصانة.. خبراء يكشفون عن دولة وحيدة تبحر سفنها بأمان في البحر الأحمر

كشف عدد من خبراء السلع عن أن هجمات الحوثيين على السفن أدت إلى خفض عبور السفن المحملة بالحبوب عبر قناة السويس إلى النصف، لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لإيران، وفق ما ذكرت صحيفة إيران انترناشيونال.



وقال الخبراء أن سفن الحبوب المتجهة إلى إيران تبحر في البحر الأحمر دون مشاكل.

وبالإضافة إلى السفن المتجهة إلى إيران، فإن سفن الحبوب القادمة من البحر الأسود مازالت تستخدم الممر الملاحي.

وأغلق الحوثيون المدعومون من إيران البحر الأحمر فعليًا بضرباتهم الصاروخية والطائرات بدون طيار على السفن التجارية العابرة عبر البحر الأحمر.



ويؤكد الحوثيون أنهم يقومون بهجماتهم لدعم الفلسطينيين ويستهدفون فقط السفن المرتبطة بطريقة أو بأخرى بإسرائيل أو مؤيديها الرئيسيين سواء الولايات المتحدة أوبريطانيا.

لكن عدد قليل جدًا من شركات النقل الدولية أكدت استعدادها للمخاطرة بسفنها بالإبحار عبر البحر الأحمر.

