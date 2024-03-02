بيغير اسطوانة الغاز وبيجرب بالولاعة.. إصابة موظف وزوجته في الجيزة

أصيب موظف وزوجته في الجيزة بحروق إثر إنفجار اسطوانة غاز أثناء تغيرها داخل شقة بمنطقة حدائق أكتوبر في الجيزة.

إصابة موظف وزوجته بانفجار اسطوانة غاز

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بانفجار اسطوانة غاز داخل شقة سكنية في حدائق أكتوبر، وعلى الفور أمر اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء قيام موظف بتغير اسطوانة الغاز داخل الشقة وتجربتها باستخدام ولاعة حدث تسرب واشتعال النيران بالاسطوانة وانفجارها مما تسبب في إصابته وزوجته بحروق وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.